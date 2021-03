Das Ziel, das die Bundesregierung verfolgt, ist wichtig. Mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen will sie einer zunehmenden Verrohung und Bedrohung entgegenwirken, einem Klima der Angst, in dem nicht nur einzelne Kommunalpolitiker Anfeindungen gegen sich oder ihr nächstes Umfeld nicht mehr hinnehmen wollen, in dem sie im Extremfall lieber aufgeben oder schweigen. Die neue Strafnorm, die das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht hat, die Strafbarkeit für die Verbreitung sogenannter Feindeslisten, soll eine solche Maßnahme sein. Leider ist die mögliche neue Norm selbst nicht ganz unproblematisch.

Die Art der Verbreitung der Liste zählt

Dabei ist ganz klar, dass auch solche Listen einschüchtern können. Wenn über einer Zusammenstellung von Namen und Daten "Wir kriegen Euch alle" steht, dann macht das Angst. Bisher ist das Strafrecht da machtlos, denn eine konkrete Bedrohung, eine direkte Aufforderung zu Straftaten, liegt darin noch nicht. Gerade da allerdings liegt auch das Problem. Was genau liegt in der Liste? Nichts Gutes, das ist klar. Aber es wird nicht unbedingt die Absicht sein, dass denen, die darauf stehen, Leid zugefügt wird – zumindest wird sich das meist nicht beweisen lassen. Das dürfte der Grund sein, warum die neue Norm das auch nicht verlangt. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und heute das Bundeskabinett gehen einen anderen Weg: Die Art der Verbreitung muss "geeignet" sein, diejenigen, die auf der Liste stehen, in Gefahr zu bringen, Opfer schwerer Straftaten zu werden. Irgendwie ist schon klar, was damit gemeint ist. Im Gesetzentwurf allerdings steht es nicht. Und das ist im Strafrecht nicht gut. Das wird deutlich, wenn man die Begründung liest: Wichtig kann sein, wo und von wem was veröffentlicht und verbreitet wird, selbst ein Smiley kann da genügen, um eine Aussage ins Gegenteil zu verkehren. Das ist zu breit, zu unklar, es verlangt vom Richter zu viel.

Neue Norm könnte sehr weit ausgelegt werden

Wie viel, macht die Praxis klar. Denn bisher sind sich nicht einmal die Landeskriminalämter einig, wie gefährlich solche Listen sind. Der Umgang damit ist völlig unterschiedlich, nur sehr wenige, die auf den Zusammenstellungen stehen, wurden bisher überhaupt informiert. Das soll nicht verharmlosen, es macht aber klar, wie schwer ganz unterschiedliche Listen in unterschiedlichem Kontext rechtlich zu fassen sind.

Nötig: Information, Beratung und Hilfe für Betroffene

Wie weit die Norm ausgelegt werden könnte, haben Kritiker ausgeführt. Was ist mit den Berichten über das neue, teure Auto eines Fußballspielers? Können die "geeignet" sein, dazu zu führen, dass es beschädigt wird? Auf solche Kritik hat Lambrecht reagiert. Was der aktuellen Berichterstattung dient, der politischen Aufklärung, Kunst und Wissenschaft, das ist, so steht es jetzt im Entwurf, nicht gemeint. Aber das muss es ja gar nicht. Jeder kann so etwas im Internet schreiben. Und strafbar könnte es schon sein, wenn es um keine "Liste" geht, sondern nur um personenbezogene Daten einer einzelnen Person. Das schießt übers Ziel hinaus. Was immer mit dem Gesetz jetzt im Bundestag passiert – Ermittler müssen die Sache ernst nehmen. Und sich um diejenigen, die betroffen sind, mehr kümmern, auch mit Information, Beratung und Hilfe.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.