US-Präsident Trump prüft seiner Sprecherin zufolge mehrere Vorschläge, die als Reaktion auf den gewaltsam Tod des Afroamerikaners George Floyd gemacht wurden. Ein von den Demokraten vorgelegter Gesetzentwurf gegen Polizeigewalt enthalte jedoch inakzeptable Punkte. Die Demokraten forderten unter anderem eine einfachere Strafverfolgung bei polizeilichem Fehlverhalten.

Auf Twitter schrieb Trump, er stehe für Recht und Ordnung. Dagegen wollten die Demokraten der Polizei Finanzmittel entziehen und sie im Stich lassen. Seiner Sprecherin zufolge ist er gleichwohl der Meinung, dass es Fälle von Rassismus bei der Polizei gebe.

Körperkameras und ein Verbot von Würgegriffen

Die US-Demokraten hatten ihren Gesetzentwurf gegen Polizeigewalt im US-Kongress vorgestellt. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, sagte bei dieser Gelegenheit, vorgesehen sei unter anderem eine einfachere Strafverfolgung bei polizeilichem Fehlverhalten. Ihren Angaben zufolge sollen Polizisten mit Körperkameras ausgestattet werden. Sie forderte auch, etwa Würgegriffe bei Festnahmen zu verbieten. Pelosi sagte, Polizeigewalt spiegele ein tief verwurzeltes System der Rassenungerechtigkeit in Amerika wider.

Kniefall für George Floyd

Zuvor hatten sich etwa 20 Abgeordnete der Demokraten zu Ehren von George Floyd und anderen schwarzen Opfern von Polizeigewalt niedergekniet. Die Politikerinnen und Politiker verharrten 8 Minuten und 46 Sekunden in Stille.



So lange hatte ein Polizist dem Afroamerikaner George Floyd sein Knie in den Nacken gedrückt. Wenig später starb der 46-Jährige. Sein Tod löste landesweite Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus aus. Auch in anderen Ländern war der Fall Auslöser für große Kundgebungen gegen Rassismus.



Floyds Leichnam befindet sich inzwischen in Houston in Texas, wo Floyd geboren wurde. In einer Kirche nehmen Besucher zur Zeit Abschied von ihm. Er soll morgen beigesetzt werden.