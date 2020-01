Der von Bundesgesundheitsminister Spahn vorgelegte Gesetzentwurf zur medizinischen Notfallversorgung sorgt weiter für Diskussionen.

Der Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands erklärte in Düsseldorf, unter dem Deckmantel einer Verbesserung verfolge der Minister vor allem das Ziel, möglichst viele Kliniken aus der Notfallversorgung auszuschließen. Für Patienten bedeute das Vorhaben schlichtweg eine Angebotsverknappung mit sicher noch längeren Wegen und Wartezeiten. Der Verband sprach von einer Strukturbereinigung mit der Brechstange. Nach den Plänen des CDU-Politikers soll unter anderem ein flächendeckendes gemeinsames Notfallsystem für Rettungsdienste, niedergelassene Mediziner und Krankenhäuser geschaffen werden. Zudem sollen in Kliniken sogenannte integrierte Notfallzentren entstehen, die in Verantwortung der kassenärztlichen Vereinigungen stehen.