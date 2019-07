Die von Bundesgesundheitsminister Spahn geplante Reform der Notfallversorgung nimmt Medieninformationen zufolge Gestalt an.

Nachdem der CDU-Politiker im vergangenen Dezember bereits Grundzüge vorgestellt hatte, liege nun ein Gesetzentwurf vor, berichteten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Demnach sollen die Nummer 112 für den Rettungsdienst und die Nummer 116 117 für die Terminservicestellen der niedergelassenen Ärzte faktisch zusammengeschaltet werden. Dort sollten Patienten eine erste Einschätzung bekommen, ob ihnen in einer Klinik oder bei einem ambulanten Arzt am besten geholfen werden könne, heißt es. Wenn Patienten in Krankenhäuser gingen, solle es bundesweit "Integrierte Notfallzentren" geben. Dort könnten Patienten entweder sofort in die Notaufnahme geschickt oder ambulant weiterbehandelt werden.



Nach Angaben Spahns sind die Notaufnahmen der Krankenhäuser derzeit häufig überlaufen, weil unter den Patienten auch solche sind, denen andernorts besser geholfen werden könnte.