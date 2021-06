Die USA wollen mit neuen Investitionen einer technologischen Abhängigkeit von China und anderen asiatischen Ländern entgegenwirken.

Der Senat verabschiedete dazu mit den Stimmen beider Parteien einen Gesetzentwurf, in dem 170 Milliarden US-Dollar für entsprechende Forschung und Entwicklung vorgesehen sind. Ein Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Halbleiter-Produktion in den Vereinigten Staaten. Es wäre eine der größten staatlichen Interventionen in die Industriepolitik des Landes seit Jahrzehnten.



Präsident Biden sagte, die USA müssten ihre Position als die innovativste und produktivste Nation der Welt behalten. Aus Peking kam Kritik. Der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des Nationalen Volkskongresses warf den USA eine Mentalität wie im Kalten Krieg vor. - Das Gesetz muss nun noch vom US-Repräsentantenhaus gebilligt werden.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.