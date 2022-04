Keine Mehrheit für Impfpflicht ab 60 Jahren im Bundestag. (picture alliance / SVEN SIMON)

Der Gesetzentwurf für eine Corona-Impfpflicht ab einem Alter von 60 Jahren war ein Kompromissvorschlag, nachdem sich keine Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren abgezeichnet hatte. Er wird von einer Gruppe aus Abgeordneten der Ampelkoalition getragen. Zur namentlichen Abstimmung stehen noch drei weitere Anträge, von denen zwei eine Impfpflicht ablehnen.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte zuvor erneut für die Einführung einer Impfpflicht gegen Covid-19 ab einem Alter von 60 Jahren plädiert. Der SPD-Politiker sagte in der Debatte vor der namentlichen Abstimmung, ohne Impfpflicht könne man die Pandemie in Deutschland nicht hinter sich lassen. Ansonsten könnten auch weiterhin täglich 200 bis 300 Menschen an ihrer Corona-Infektion sterben.

Lauterbach: Es wäre die beste Vorsorge für den Herbst

Die Gesellschaft müsse die Frage beantworten, ob sie sich dies leisten wolle, so Lauterbach. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Schmidt, wies darauf hin, dass die Einführung einer Corona-Impfpflicht für die über 60-Jährigen die beste Vorsorge für den Herbst sei. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Sorge, erklärte, eine pauschale Impfpflicht sei der falsche Weg. Die Vorsitzende der AfD-Fraktion, Weidel, bezeichnete das Vorhaben als - Zitat - "radikal verfassungsfeindlich". Der FDP-Abgeordnete Kubicki sagte, eine Impfpflicht sei rechtlich sowie gesellschaftspolitisch nicht vertretbar.

Der Gesetzentwurf für eine Corona-Impfpflicht ab einem Alter von 60 Jahren wurde von einer Gruppe aus Abgeordneten der Regierungsfraktionen von SPD, FDP und Grünen getragen. Die Unionsfraktion hatte bereits ihre Ablehnung signalisiert und einen eigenen Antrag vorgelegt.

