Die Pflegereform soll zu einer besseren Bezahlung von Fachkräften beitragen, ihre Arbeitsbedingungen verbessern und zugleich pflegebedürftige Menschen und ihre Familien vor weiteren Belastungen schützen. Wie soll das gehen? Ein Überblick über den Gesetzentwurf.

Ab September 2022 soll die Zulassung von Altenheimen und Pflegediensten davon abhängig gemacht werden, dass sie ihre Beschäftigten mindestens nach Tarif oder nach kirchenrechtlichen Verträgen entlohnen. Nach Berechnungen von Arbeitsminister Heil (SPD) sind durch die geplante Regelung Lohnsteigerungen von bis zu 300 Euro im Monat möglich. In der Altenpflege mit rund 1,2 Millionen Beschäftigten bekommt laut Arbeitsministerium derzeit nur knapp die Hälfte den Tariflohn.

Pläne für mehr Personal

In der stationären Altenpflege soll ein einheitliches Personalbemessungsverfahren eingeführt werden. Damit wird anhand der jeweiligen Bewohnerstruktur für jedes Heim der Personalbedarf berechnet. Bereits seit 1. Januar 2020 können die Pflegeheime vor diesem Hintergrund 20.000 zusätzliche Pflegehilfskräfte einstellen. Ab 1. Juli 2023 sollen sogenannte bundeseinheitliche Personalanhaltszahlen vorgegeben werden, die weitere Einstellungen zusätzlicher Pflegekräfte ermöglichen - wenn diese denn verfügbar sind.



Zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen soll auch beitragen, dass Pflegefachkräfte mehr selbständige Entscheidungen treffen dürfen. So können sie den Plänen zufolge künftig auswählen, welche Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel sinnvoll sind. Auch in der häuslichen Krankenpflege bekommen sie größere Eigenverantwortung.

Mehrkosten für Kinderlose

Finanziert werden soll das Vorhaben unter anderem durch eine Erhöhung des Zuschlags, den Kinderlose auf die Beiträge zur Pflegeversicherung zahlen. Bisher zahlen sie 0,25 Prozentpunkte mehr, künftig sollen es 0,35 Punkte mehr sein. Hierdurch würde die Pflegeversicherung zusätzlich etwa 400 Millionen Euro im Jahr erhalten. Zudem ist ab dem kommenden Jahr ein fester Zuschuss des Bundes von jährlich einer Milliarde Euro vorgesehen.

Entlastung für Pflegebedürftige

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sollen bei den Kosten entlastet werden. Geplant sind Zuschüsse zu den Eigenanteilen für die Versorgung im Pflegeheim. Auf Wunsch aus der Unions-Fraktion wurde die Höhe dieser Zuschüsse zuletzt noch einmal verändert. Einen Zuschuss der Pflegekassen zum Eigenanteil soll es nun bereits im ersten Jahr der vollstationären Pflege geben, und zwar in Höhe von fünf Prozent. Im zweiten Jahr steigt der sogenannte Leistungszuschlag auf 25 Prozent. Im dritten Jahr beträgt er 45 Prozent und ab dem vierten Jahr 70 Prozent des Eigenanteils. Die Zuschüsse ab dem dritten Jahr fallen damit jeweils um fünf Prozentpunkte geringer aus als anfangs geplant.



In der ambulanten Pflege ist vorgesehen, die Leistungsbeträge um fünf Prozent anzuheben.



Die Pflegeversicherung trägt - anders als die Krankenversicherung - grundsätzlich nur einen Teil der entstehenden Kosten. Für Heimbewohner kommen noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen der Einrichtungen dazu. Der selbst zu zahlende Anteil für Pflegebedürftige im Heim lag zuletzt bei 2.068 Euro pro Monat im Bundesschnitt.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.