Für Millionen gemeinschaftliche Wohnungseigentümer in Deutschland gelten seit heute neue Rechte und Pflichten.

Die Reform des sogenannten Wohnungseigentumsgesetzes ist in weiten Teilen in Kraft getreten. Sie soll die Verwaltung von Gemeinschaftseigentum und insbesondere Modernisierungen vereinfachen.



Das reformierte Gesetz sieht unter anderem vor, dass Eigentümer bestimmte Baumaßnahmen künftig auf eigene Faust veranlassen können, also ohne Zustimmung der Miteigentümer - vorausgesetzt, sie tragen die Kosten dafür selbst. Das gilt beispielsweise für einbruchsichere Fenster und Türen, einen Treppenlift oder einen Glasfaseranschluss. Auch für Mieter tritt ein genereller Rechtsanspruch auf solche Veränderungen auf eigene Kosten in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.