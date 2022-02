Frankreich verlängert die Frist für Abtreibungen von 12 auf 14 Wochen. (Getty Images / iStockphoto / Henadzi Pechan)

Einer entsprechenden Gesetzesänderung stimmte die Nationalversammlung in Paris mit deutlicher Mehrheit zu. Mit der Fristverlängerung soll unter anderem auf die Schließung von Abtreibungszentren und einen Mangel an verfügbaren Ärzten reagiert werden, was zu Wartezeiten und einem Ausweichen von Frauen ins Ausland führte. Mit ihrem Votum setzten sich die Abgeordneten gegen die Haltung von Präsident Macron durch.

