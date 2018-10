Das Bundesinnenministerium wertet das Pilotprojekt zum Test von Gesichtserkennungssystemen am Berliner Bahnhof Südkreuz als Erfolg.

Die durchschnittliche Trefferrate habe unter realistischen Testbedingungen bei mehr als 80 Prozent gelegen, heißt es in einer Mitteilung. Minister Seehofer zeigte sich zuversichtlich, dass eine breite Einführung möglich ist. Sollte die Einführung von Gesichtserkennungssystemen

beschlossen werden, müsse zunächst eine Rechtsgrundlage im Polizeigesetz geschaffen werden, sagte der CSU-Politiker.

Datenschützer sehen in der automatisierten Gesichtserkennung eine Technik, mit der die Persönlichkeitsrechte der Menschen verletzt werden.



An dem Pilotprojekt am Berliner Bahnhof Südkreuz hatten sich seit August des vergangenen Jahres 312 Pendler freiwillig beteiligt. Deren Fotos wurden automatisch mit Aufnahmen der installierten Videokameras am Bahnhof verglichen.