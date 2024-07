Das Archivbild zeigt einen US-Marschflugkörper vom Typ Tomahawk. (picture alliance / dpa / Mc3 Jonathan Sunderman)

Der Linken-Politiker Bartsch sprach von einer höchst problematischen Entscheidung, weil die Aufrüstungsspirale unter der Überschrift Abschreckung weitergedreht werde. Die BSW-Vorsitzende Wagenknecht erklärte, die Stationierung würde die Gefahr erhöhen, dass Deutschland selbst zum Kriegsschauplatz werde. Der AfD-Co-Vorsitzende Chrupalla betonte, die Stationierung von US-Waffen mache Deutschland zur Zielscheibe.

Union: Mehr Sicherheit für Deutschland

Klare Zustimmung kommt dagegen aus den Reihen von Union und SPD. Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hardt, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern diene der Sicherheit Deutschlands.

Auch nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Krause bringt die Stationierung mehr Sicherheit in Deutschland. Bei den Waffen handle es sich um ein abschreckendes Element, das die militärische Balance erheblich zugunsten der NATO verbessern könnte, sagte Krause im Deutschlandfunk. Die Waffen hätten zudem im Falle eines russischen Angriffs auf NATO-Gebiet und auch Deutschland die Fähigkeit, tief in russisches Gebiet hineinzuwirken. Die ebenfalls geplante Stationierung von Hyperschallraketen habe durchaus Signalwirkung Russland gegenüber.

Pistorius: Deutschland muss selbst investieren

Zuvor hatte schon Bundesverteidigungsminister Pistorius die Entscheidung der USA begrüßt. Damit werde eine ernstzunehmende Sicherheitslücke bei der Verteidigung des NATO-Bündnisgebietes geschlossen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk.

Die Notwendigkeit von weitreichenden Waffen habe man auch in der nationalen Sicherheitsstrategie festgehalten. Deutschland komme aber nicht darum herum, selbst in entsprechende Systeme zu investieren, da die US-Entscheidung nur temporär gelte.

Stationierung ab 2026

Konkret geht es unter anderem um Marschflugkörper vom Typ Tomahawk mit mehr als 2.000 Kilometern Reichweite. Sie sollen ab 2026 in Deutschland stationiert werden. Die Tomahawk-Marschflugkörper ("Cruise Missiles") sind wie auch das deutsche Waffensystem Taurus in der Lage, im Tiefflug weit in gegnerisches Gebiet einzudringen und wichtige Ziele zu zerstören. Dazu können Kommandostellen, Bunker und Radaranlagen gehören. Dabei wird der Tomahawk von Schiffen oder U-Booten eingesetzt, während der Taurus von Flugzeugen aus gestartet wird.

Auch Flugabwehrraketen vom Typ SM-6 und neu entwickelte Überschallwaffen, die eine deutlich weitere Reichweite haben sollen als gegenwärtige landgestützte Systeme in Europa, sind für eine Stationierung in Deutschland vorgesehen.

Reaktion auf russischen Überfall auf die Ukraine

US-Präsident Biden hatte seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine die Truppenpräsenz in Deutschland und Europa verstärkt, um das NATO-Territorium besser zu schützen. Biden versichert immer wieder, die Vereinigten Staaten stünden unumstößlich zu ihren Bündnispflichten in der Militärallianz und würden jeden Zentimeter von NATO-Territorium verteidigen.

Mit einem Machtwechsel im Weißen Haus könnte sich das ändern. Der republikanische Ex-Präsident Trump will bei der Wahl im November erneut als Kandidat seiner Partei antreten und wieder ins Weiße Haus einziehen. Trump hatte in seiner Amtszeit mit einem Ausstieg der USA aus der NATO gedroht und über die seiner Ansicht nach zu niedrigen Verteidigungsausgaben von europäischen Alliierten gewettert. Im aktuellen Wahlkampf wiederholte er diese Vorwürfe und drohte NATO-Ländern, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkämen, keinen amerikanischen Schutz mehr zu gewährleisten.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.