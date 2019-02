Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Mijatovic, hat den Umgang Italiens mit Flüchtlings-Rettungsschiffen gerügt.

Sie rufe Italien dringend auf, die Menschenrechte der Migranten zu wahren, schrieb Mijatovic in einem in Straßburg veröffentlichten Brief an den italienischen Ministerpräsidenten Conte. Sie warf der Regierung in Rom zudem vor, die Arbeit von privaten Seenotrettern zu kriminalisieren. In den vergangenen Monaten hatte Italien - wie auch Malta - privaten Rettungsschiffen mit Migranten an Bord immer wieder verboten, an seinen Küsten anzulegen.



In Bukarest beraten derzeit die EU-Innenminister darüber, wie künftig Blockaden von Rettungsschiffen im Mittelmeer vermieden werden können. Der deutsche Innen-Staatssekretär Mayer sagte, es sei das Gebot der Humanität, schnell über die Aufnahme schiffbrüchiger Personen zu entscheiden.