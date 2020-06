Die Zukunft der Lufthansa ist weiter unklar. Auch nach einem Gespräch des Großaktionärs der Fluggesellschaft, Thiele, mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bundesfinanzminister Scholz zeichnete sich keine Lösung ab.

Der Unternehmer Thiele, der den geplanten Einfluss des Bundes kritisiert, könnte das Rettungspaket kippen. Thiele hatte sich mehr als 15 Prozent der Lufthansa-Aktien gesichert.

Strategie von Großaktionär Thiele unklar

Wirtschaftsminister Altmaier (CDU) sagte, über das Gespräch sei Vertraulichkeit vereinbart worden. Finanzminister Scholz (SPD) erklärte, der Vorschlag, der auf der Hauptversammlung am Donnerstag zur Abstimmung stehe, sei "ein guter, sorgfältig abgewogener Vorschlag in Absprache mit dem Unternehmensvorstand, mit dem Aufsichtsrat als Aktionärsvertreter und mit der Europäischen Kommission".



Thieles Stimme bei der Aktionärsversammlung hat Einfluss. Da sich nach Angaben des Unternehmens nur knapp 38 Prozent des Kapitals zum virtuell stattfindenden Aktionärstreffen anmeldeten, könnte der Unternehmer wohl die notwendige Zweidrittelmehrheit für den Staatseinstieg verhindern. Ob er dagegen stimmen werde, ließ er bisher offen.



Eine Option der Lufthansa wäre dann, eine Insolvenz in Eigenverantwortung anzumelden. Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben bereits auf das mögliche Scheitern des staatlichen Rettungsplans vorbereitet. Wegen der Corona-Krise hat die Fluggesellschaft derzeit nur einen kleinen Teil ihrer Flugzeuge in der Luft und macht hohe Verluste.

Lufthansa nicht mehr im DAX

Nach knapp 32 Jahren wird die Deutsche Lufthansa nicht mehr im Deutschen Aktienindex gelistet. Die Aktien der größten Fluggesellschaft Deutschlands werden stattdessen im MDAX der mittelgroßen Werte gehandelt. Wegen der Unsicherheiten musste die Aktie an ihrem ersten Handelstag dort einen Abschlag von gut drei Prozent hinnehmen.