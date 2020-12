Der türkische Präsident Erdogan hat den Wunsch nach einer Verbesserung der Beziehungen zur Europäischen Union bekundet.

In einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel habe Erdogan gesagt, er wolle ein neues Kapitel aufschlagen, teilte das Präsidialamt in Ankara mit. Erdogan hatte sich bereits am Mittwoch im Gespräch mit EU-Ratspräsident Michel ähnlich geäußert. Weiter hieß es, Erdogan habe Merkel für ihre Bemühungen um die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU gedankt.



Das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei ist derzeit angespannt. Die Staats- und Regierungschefs hatten in der vergangenen Woche auf ihrem Gipfel in Brüssel eine Liste mit neuen Sanktionen gegen die Türkei aufgestellt. Hintergrund ist ein Streit über die Erkundung von Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer, auf die neben der Türkei auch Griechenland und Zypern Anspruch erheben.

