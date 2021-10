US-Präsident Biden hat die Bedeutung der Nato hervorgehoben.

Bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Washington betonte er die Abschreckung gegen "strategische Konkurrenten und transnationale Bedrohungen" durch die Nato, wie das Weiße Haus mitteilte. Das Militärbündnis müsse vollständig ausgestattet sein, um modernen Bedrohungen zu begegnen. US-Verteidigungsminister Austin erklärte, die Macht der Nato beruhe nicht nur auf ihrer militärischen Stärke, sondern auch auf ihrer Einigkeit und ihrem Sinn für gemeinsame Ziele.



Biden telefonierte zudem mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Dabei unterstrich er die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit beider Seiten im indopazifischen Raum und würdigte die EU als "fundamentalen Partner".

In Europa hatte es große Verstimmungen gegeben, weil die USA in den vergangenen Monaten hinter dem Rücken der EU mit Großbritannien und Australien einen neuen Sicherheitspakt für den Indopazifik-Raum ausgehandelt hatten.



Auch mit dem neuen japanischen Ministerpräsidenten Kishida telefonierte Biden.

Wie Kishida nach dem Gespräch mitteilte, sicherten die USA ihre Unterstüzung bei

der Verteidigung der umstrittenen Senkaku-Inseln im Ostchinesischen Meer zu.

Die Inseln gehören zu Japan, werden aber auch von China beansprucht.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.