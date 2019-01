Die jüngsten Gespräche zwischen Vertretern der USA und der Taliban sind offenbar erfolgreich verlaufen.

Die Gesandten hatten sich für sechs Tage im Golfemirat Katar getroffen. US-Delegationsleiter Khalilzad teilte nun per Twitter mit, dieses Mal sei es produktiver gewesen als in der Vergangenheit. In wichtigen Fragen seien signifikante Fortschritte erzielt worden. Er wolle darauf aufbauen und die Gepräche bald fortsetzen. In einer eigenen Erklärung sprachen die Taliban ebenfalls von Fortschritten. - Es war das fünfte Treffen. Seit Sommer 2018 bemühen sich die USA verstärkt darum, den Konflikt in Afghanistan über Verhandlungen zu lösen.