Gespräche in Moskau

Russland und sein Nachbarland Belarus wollen bei der Verteidigung künftig enger zusammenarbeiten.

Das gaben der russische Präsident Putin und sein belarussischer Kollege Lukaschenko nach Gesprächen in Moskau bekannt. Es gebe lebenswichtige Dinge, die verstärkt werden müssten - dazu zählten die Sicherheit und Verteidigung des Unionsstaates, sagte Lukaschenko der Staatsagentur Belta zufolge.



Die Opposition in Belarus demonstriert seit Monaten gegen den seit 27 Jahren amtierenden Regierungschef. Sie wirft ihm Wahlbetrug vor und fordert seinen Rücktritt. Lukaschenko weist die Vorwürfe zurück. Die Sichertheitskräfte gehen mit harter Hand gegen die Demonstrierenden vor. Die EU erkennt Lukaschenko nicht mehr als Präsident an.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.