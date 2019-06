Außenminister Maas rechnet damit, dass der Zahlungsverkehr bei Geschäften mit dem Iran schon bald ungeachtet der US-Sanktionen abgewickelt werden kann.

Vor Gesprächen in Teheran verwies Maas auf die Anfang des Jahres gegründete Zweckgesellschaft Instex, mit der es Unternehmen ermöglicht werden soll, die US-Strafmaßnahmen zu umgehen. Alle formalen Voraussetzungen seien hierfür geschaffen, sagte der SPD-Politiker. Er gehe deshalb davon aus, dass das System in absehbarer Zeit starte.



Die USA hatten vor einem Jahr einseitig ihren Ausstieg aus dem Atomvertrag erklärt, an dem auch Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland beteiligt sind. Seitdem ist auch das Iran-Geschäft deutscher Unternehmen zurückgegangen, weil auch sie indirekt betroffen sind.



Der Iran droht nun seinerseits damit, bestimmte Anforderungen der Vereinbarungen nicht mehr zu erfüllen. Maas will seinen iranischen Amtskollegen Sarif und Präsident Ruhani vom Fortbestand des Atomabkommens überzeugen.