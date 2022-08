Flaggen von Schweden und Finnland sowie das Logo der NATO (picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki)

Nach Angaben des finnischen Außenministers Haavisto finden die Beratungen in seinem Land statt. Dort würden die Diskussionen auf Grundlage des Memorandums weitergeführt, das die drei Staaten kurz vor dem Gipfeltreffen im Juni in Madrid unterschrieben hatten. Der türkische Präsident Erdogan hatte den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands an mehrere Bedingungen geknüpft und mit einer Blockade der Beutritte gedroht. In dem Abkommen sichern die Nordeuropäer der Regierung in Ankara unter anderem Unterstützung gegen Bedrohungen der nationalen Sicherheit zu.

Haavisto erklärte weiter, Treffen von Vertretern der drei Länder sollten künftig abwechselnd in Finnland, Schweden und der Türkei stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.