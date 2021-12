Der Iran treibt seine Nukleartechnologie weiter voran. (dpa-news / Iranian State Television Irib)

Ziel der Gespräche ist es, die Führung in Teheran dazu zu bringen, ihr Nuklearprogramm wieder einzuschränken. Im Gegenzug sollen die USA ihre Wirtschaftssanktionen gegen das Land aufheben. Unterhändler aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China wollen in den festgefahrenen Verhandlungen vermitteln. Die vorangegangenen Gespräche endeten vor zwei Wochen ergebnislos. Zu den offenen Fragen gehört unter anderem, wie mögliche Schritte beider Seiten überprüft werden können und in welcher Reihenfolge sie vollzogen werden.

Die USA waren vor drei Jahren unter dem damaligen Präsidenten Trump aus dem Abkommen mit dem Iran ausgestiegen. Seitdem fühlt sich auch Teheran nicht mehr an alle Vereinbarungen gebunden. Mit dem Abkommen soll der Iran an der Entwicklung von Atomwaffen gehindert werden.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.