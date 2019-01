Der amtierende US-Verteidigungsminister Shanahan hat sich optimistisch über die Gespräche zwischen den USA und den Taliban geäußert.

Er sagte am Rande eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Washington, die Gespräche seien ermutigend. Am Samstag war die jüngste Gesprächsrunde zwischen Vertretern der Taliban und der US-Regierung zu Ende gegangen.



Beide Seiten sprachen danach von Fortschritten. US-Verhandlungsführer Khalilzad sagte der "New York Times", man habe sich im Grundsatz auf den Rahmen eines Friedensabkommens geeinigt. Darin würden die Aufständischen garantieren, dass Afghanistan nicht von international agierenden Terrorgruppen benutzt werde. Außerdem sei es um einen möglichen amerikanischen Truppenabzug gegangen. Die Gespräche sollen auch direkte Verhandlungen der Taliban mit der afghanischen Regierung in die Wege leiten.