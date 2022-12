Rüstungsmesse in Hanoi im Dezember 2022: Vietnam interessiert sich für US-Technologie (AFP / NHAC NGUYEN)

Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Bezug auf erste Gespräche zwischen vietnamesischen Regierungsvertretern und Vertretern amerikanischer Rüstungsfirmen in Hanoi. Demnach geht es unter anderem um die Lieferung von Helikoptern, Drohnen und Radarsystemen für Aufklärungszwecke, nicht um Kampfsysteme. Laut einem Teilnehmer handelte es sich zunächst um Vorgespräche. Beteiligt waren unter anderem die Hersteller Boeing und Lockheed Martin. Hintergrund der Verhandlungen ist offenbar auch der Ukraine-Krieg und die Befürchtung in Vietnam, dass Russland als bisheriger Hauptrüstungspartner in Teilen ausfallen könnte.

