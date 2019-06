Bundesaußenminister Maas ist zu einem Besuch im Iran eingetroffen.

Dort will er sich für den Fortbestand des umstrittenen Atom-Abkommens einsetzen. Die USA hatten vor gut einem Jahr einseitig ihren Ausstieg aus dem Vertrag erklärt und setzen den Iran seither mit Wirtschaftssanktionen unter Druck. Zudem droht Washington allen Unternehmen und Banken Strafmaßnahmen an, die Geschäftsbeziehungen mit Teheran unterhalten. Inzwischen stellt auch Teheran das Abkommen in Frage, sollten die anderen Vertragspartner China, Russland, Großbritannien, Frankreich und Deutschland die versprochenen wirtschaftlichen Vorteile nicht gewährleisten können. Dann werde man selbst bestimmte Auflagen des Vertrags nicht mehr erfüllen.



Maas erklärte dazu noch vor seinem Abflug, Deutschland werde keine Abstriche bei der Erfüllung des Abkommens akzeptieren. Neben seinem Außenminister-Kollegen Sarif wird er heute auch Staatschef Ruhani treffen.