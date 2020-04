Im Abstand von nur wenigen Minuten flackerten am Nachmittag zwei Meldungen über den Nachrichtenticker: Aus Nordrhein-Westfalen wird bekannt, dass schon ab 11. Mai alle Grundschüler tageweise wieder in die Schule gehen sollen. Nur kurz darauf folgt die Nachricht, dass Kinder in der gegenwärtigen Corona-Pandemie offenbar genauso ansteckend sind wie Erwachsene. Das ist das Ergebnis einer Studie des Berliner Virologen Christian Drosten. Absolut bewiesen ist damit zwar noch nichts, betont Drosten, aber sein Team warnt erneut vor einer zu frühen Öffnung der Schulen.

Auch die Kanzlerin stellte heute nach der Konferenz von Bund und Ländern erneut klar, dass sie allzu schnelle Lockerungen für fahrlässig hält. Die Länderchefs hingegen lassen keine Gelegenheit aus, Verwirrung zu stiften. Zwar hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) seine Schulöffnungs-Pläne am Abend bereits wieder relativiert, aber in anderen Bundesländern fährt man weiter auf Risiko: In Rheinland-Pfalz sollen bald Geschäfte mit über 800 Quadratmetern Fläche öffnen dürfen und in Bayern möglicherweise die Biergärten. Zugleich aber hören wir jeden Tag Mahnungen und Hinweise, dass niemand weiß, wie lange dieser Zustand noch anhält. Für die Stimmung im Land ist das nicht gerade zuträglich.

Einer personifiziert den Zickzack-Kurs auf ganz besondere Weise: Markus Söder. Der CSU-Chef fiel in den ersten Wochen als Mahner und strenger Landesvater auf und dürfte sich nun darin aalen, dass er von manchen Pressevertretern als heimlicher Krisenkanzler hochgeschrieben wird. Gelegentlich klingt Söder schon so, als wenn er sich selbst dafür hält, etwa in der heutigen Pressekonferenz nach den Bund-Länder-Gesprächen. Doch Söder gilt seit jeher auch als politischer Wendehals. Dazu passt, dass der bayerische Ministerpräsident trotz anfänglicher Strenge jetzt über eine Öffnung der Biergärten nachdenkt. Und dass er sich von Anbeginn für Geisterspiele der Bundesliga aussprach.

Bier und Fußball – wie einfach man sich damit bei den Wählern beliebt macht, in Krisenzeiten erst recht, das weiß wohl niemand besser als Markus Söder. Dazu empfiehlt er den Deutschen gleich noch, in Bayern Urlaub zu machen, wenn sie die Sommerferien schon in Deutschland verbringen müssen – und danach sieht es ja aus. Spätestens in diesem Moment wurde es Angela Merkel offenbar zu bunt. Der Norden sei als Urlaubsziel genauso schön, so fiel die Kanzlerin Söder in der Pressekonferenz soeben zu Wort.

Bund und Länder sollten sich endlich entscheiden

Ansonsten bietet der heutige Tag trotz der erneuten Bund-Länder-Runde wenig Überraschendes: Gottesdienste, Spielplätze und Museen sollen bald wieder eröffnet werden. Die viel drängenderen Fragen aber – Kitas, Schulen, die Gastronomie und die Hotels betreffend – wurden vertagt, mindestens bis zum 6. Mai.

Bund und Länder sollten sich endlich entscheiden: Entweder eine Beibehaltung der rigorosen Maßnahmen, solange es keinen Impfstoff oder Medikament gibt, oder eine schrittweise Lockerung, die aber mehr Unmut als Zustimmung bringt. Wenn die Infektionszahlen wieder steigen, wird die Debatte erst recht schwierig, das steht heute schon fest.

