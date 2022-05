Das belagerte Asow-Stahlwerk in Mariupol. (Victor/Xinhua/dpa)

Es gehe zunächst um 38 Personen, die gegen gefangene Russen ausgetauscht werden könnten, sagte die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Wereschtschuk in Kiew. Später wolle man auch über eine Rettung der anderen verbliebenen Soldaten aus dem Stahlwerk sprechen. An den Verhandlungen seien die Vereinten Nationen, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und die Türkei beteiligt.

Wereschtschuk hatte am Dienstag von mehr als 1.000 ukrainischen Kämpfern in dem Industriekomplex am Asowschen Meer gesprochen und vorgeschlagen, sie in ein Drittland zu bringen. Im Gegenzug sollen russische Gefangene freigelassen werden. Bislang beharrt die Regierung in Moskau allerdings auf einer Kapitulation der ukrainischen Soldaten - was diese ablehnen.

