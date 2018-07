Bundeskanzlerin Merkel hat das Treffen von EU-Kommissionspräsident Juncker mit US-Präsident Trump als Erfolg gewertet.

Die Bundesregierung begrüße die Verabredung zu einem konstruktiven Vorgehen beim Handel, erklärte Regierungssprecherin Demmer. Die EU-Kommission könne weiter auf die Unterstützung Deutschlands zählen. Auch Vertreter der Wirtschaft reagierten positiv. BDI-Präsident Kempf sprach von einem wichtigen Zeichen der Entspannung in den belasteten Beziehungen. Den Worten müssten nun Taten folgen. Der französische Finanzminister Le Maire begrüßte die Gespräche, wandte sich aber gegen umfassende Verhandlungen mit den USA über Handelsangelegenheiten. Die Landwirtschaft müsse ausgespart bleiben. Ein mögliches Handelsabkommen müssen zudem auf Gegenseitigkeit beruhen, sagte Le Maire in Paris.



Trump und Juncker hatten sich in Washington auf einen Plan zur Beilegung der Handelsstreitigkeiten verständigt. Sie wollen nun Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter beginnen. Höhere Zölle auf in die USA importierte Autos sind vorerst vom Tisch.

