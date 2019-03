Bundesentwicklungsminister Müller ist zu einem mehrtägigen Besuch nach Mexiko gereist.

In Mexiko-Stadt stehen unter anderem Gespräche mit Präsident Lopez Obrador und Außenminister Ebrad auf dem Programm. Ein Thema der Reise sind die Migrationsströme in Mittelamerika. Müller sagte, Mexiko sei Transit- und Zielland für Hunderttausende Migranten und Flüchtlinge. Zu den Ursachen zählen demnach Gewalt, Kriminalität, soziale Ungerechtigkeiten sowie zunehmend Folgen des Klimawandels. Deutschland biete dazu seine weitere Unterstützung an, etwa in Form von Ausbildungsprogrammen für junge Menschen, so Müller.



Deutschland ist für Mexiko der weltweit drittgrößte Handelspartner. Rund 2.000 deutsche Unternehmen engagieren sich laut Entwicklungsministerium derzeit in Mexiko.