Vereinte Nationen

Der Prozess verlaufe über Kommunikationskanäle, die mit dem Waffenstillstandsabkommen von 1953 eingerichtet wurden, hieß es. Das Wohlergehen des Soldaten Travis King, der sich vergangene Woche von Süd- nach Nordkorea absetzte, sei das Hauptanliegen der Gespräche. Die nordkoreanische Regierung hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert.

King verbrachte wegen Körperverletzung fast zwei Monate in einem südkoreanischen Gefängnis. Er wurde am 10. Juli entlassen und sollte nach Fort Bliss in Texas zurückgeschickt werden. Stattdessen floh King am Dienstag nach Nordkorea.

