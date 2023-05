Droht den USA die Zahlungsunfähigkeit? (picture alliance / NurPhoto / Jakub Porzycki)

Ein Vertreter des Präsidialamts hatte am Mittag erklärt, eine Vereinbarung sei noch möglich, wenn beide Seiten in gutem Glauben handelten und zu Zugeständnissen bereit seien. In dem Streit geht es darum, ob die Schuldenobergrenze des Bundes von 31,4 Billionen Dollar angehoben werden darf. Das Parlament legt eine solche Grenze fest und bestimmt, wie viel Geld sich der Staat leihen darf. Das Finanzministerium hatte angekündigt, ohne Einigung drohten den USA ab Juni die Zahlungsunfähigkeit. Die Republikaner wollen deutliche Ausgabenkürzungen durchsetzen, was die Regierung von US-Präsident Biden bisher ablehnt.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.