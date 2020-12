Großbritannien und die EU wollen ihre Gespräche über einen Handelsvertrag weiterführen.

Eigentlich läuft die Frist für eine Einigung heute ab. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte in Brüssel, sie habe mit Premierminister Johnson ein konstruktives Telefonat über die noch ungelösten Fragen geführt. Die Unterhändler seien angewiesen worden, die Verhandlungen in Brüssel fortzusetzen. Heute früh war ein Gespräch zwischen den Chefunterhändlern Frost und Barnier ergebnislos zuende gegangen. Premierminister Johnson sagte, beide Seiten seien in vielen Kernfragen noch weit voneinander entfernt. Es sei das wahrscheinlichste Ergebnis, dass kein Handelsabkommen zustande komme.



Großbritannien hatte die EU Ende Januar verlassen, ist bis zum 31. Dezember aber noch Teil des zollfreien Binnenmarkts. Ohne Freihandelsabkommen würden mit Beginn des neuen Jahres Zölle und andere Handelshürden zwischen Großbritannien und der EU in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.