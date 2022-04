Die Ukraine und Russland verhandeln wieder - diesmal allerdings online (Archivbild aus Istanbul). (picture alliance/dpa/TASS)

Die Gespräche seien online fortgesetzt worden, hieß es in Kiew. Der russische Außenminister Lawrow hatte bei einem Besuch in Indien zuvor von Fortschritten bei den Verhandlungen gesprochen. Die Regierung in Moskau bereite derzeit ihre Antwort auf die ukrainischen Vorschläge vor. Anfang der Woche hatten sich Delegationen beider Seiten persönlich in Istanbul getroffen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.