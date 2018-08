Die Bundesregierung verschiebt die für morgen angekündigte Verabschiedung der Rentenpläne offenbar um mindestens eine Woche.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, will das Kabinett noch über einige Punkte des Regelwerks beraten. So gebe es Gesprächsbedarf, weil die Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung mit dem Rentenpaket verknüpft werden solle. Der umstrittene Vorschlag von Bundesfinanzminister Scholz, das Rentenniveau bis 2040 festzuschreiben, stehe dagegen in keinem Zusammenhang mit der Verzögerung.



Bundesarbeitsminister Heil machte CDU und CSU für die Verschiebung verantwortlich. Teile der Union hätten ein schwieriges Verhältnis zur sozialen Sicherheit und zur gesetzlichen Rente, sagte er "Spiegel Online".



Die Koalition will die Mütterrenten und die Renten für berufsunfähige Arbeitnehmer sowie Geringverdiener erhöhen. Außerdem ist nach der bisherigen Absprache eine Stabilisierung des Rentenniveaus und des Beitrags bis 2025 vorgesehen.



SPD-Vize Scholz hatte am Wochenende verlangt, das Rentenniveau sogar bis 2040 bei 48 Prozent festzuschreiben. Das stieß unter anderem bei Arbeitgeberpräsident Kramer auf Kritik. Kramer sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, es drohten ungeahnte Kostendimensionen, bei denen unseren Kindern und Enkelkindern nur noch schwindelig werden könne.