Japans früherer Ministerpräsident tot

Ein Polizeisprecher sagte, der Täter habe angegeben, Groll gegen eine bestimmte Organisation zu hegen, die seiner Auffassung nach Verbindungen zu Abe gehabt habe. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. In der Wohnung des Mannes stellte die Polizei Waffen sicher.

Der Mann war kurz nach der Tat festgenommen worden. Er hatte Abe auf einer Wahlkampfveranstaltung niedergeschossen. Der Ex-Regierungschef erlag später seinen Verletzungen. Abe war der am längsten amtierende Ministerpräsident in Japans Geschichte. Er hatte das Amt von 2006 bis 2007 und von 2012 bis 2020 inne.

Die Tat löste weltweit Bestürzung aus. Bundeskanzler Scholz schrieb auf Twitter, das Attentat mache ihn fassungslos und tief traurig. Die frühere Bundeskanzlerin Merkel sagte, die Welt verliere mit Abe einen großen Staatsmann. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einem brutalen und feigen Mord.

US-Außenminister Blinken ordnete an, die US-Flaggen auf Halbmast zu setzen. Die Queen erinnerte in ihrem Kondolenzschreiben an eine Begegnung mit Abe und seiner Frau. Man habe seine Liebe zu seinem Land gespürt. Auch viele asiatische Regierungen sprachen Abes Familie und dem japanischen Volk ihr Mitgefühl aus. - Am Sonntag finden Wahlen zum japanischen Oberhaus statt.