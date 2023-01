Grünes Gewölbe

Der Prozess um Juwelendiebstahl aus Grünem Gewölbe geht weiter (Archivbild). (Jens Schlueter / POOL AFP / dpa / Jens Schlueter)

Vor dem Landgericht Dresden gab einer der Beschuldigten zu, in die Schatzkammer eingestiegen zu sein. Dort habe er eine Vitrine mit der Axt zertrümmert und Juwelen herausgenommen. In die Tatplanung sei er nicht involviert gewesen. Zwei weitere Angeklagte gaben an, sie hätten den Einbruch abgesichert.

Den Angeklagten war von der Staatsanwaltschaft Strafminderung für ein Geständnis in Aussicht gestellt worden. Ihnen wird vorgeworfen 2019 historische Schmuckstücke im Wert von über 113 Millionen Euro aus dem Grünen Gewölbe gestohlen zu haben. Ein Teil der Beute war im Dezember vergangenen Jahres sichergestellt worden.

