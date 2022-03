IDie französische Regierung ruft nach dem Tod von Yvan Colonna zu Ruhe und Dialog auf. (AFP Pascal Pochard-Casabianca)

Die Zeremonie fand in Anwesenheit mehrerer Hundert Trauergäste im Dorf Cargèse im Süden Korsikas statt. Colonna war am Montag in Marseille seinen schweren Verletzungen im Alter von 61 Jahren erlegen, die ihm Anfang des Monats in einem Gefängnis im südfranzösichen Arles von einem Mithäftling zugefügt worden waren. In der Folge kam es auf Korsika tagelang zu schweren Ausschreitungen. Nach den Unruhen stellte Präsident Macron in der vergangenen Woche eine Debatte über eine Autonomie der Insel in Aussicht, die allerdings Teil der französischen Republik bleiben müsse.

Colonna verbüßte eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen der Ermordung des damaligen Präfekten von Korsika, Erignac, im Jahr 1998.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.