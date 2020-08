In Deutschland gibt es immer mehr Menschen ohne den Schutz einer Krankenversicherung.

Im vergangenen Jahr waren 143.000 Menschen nicht krankenversichert. Vor fünf Jahren gab es erst 79.000 Betroffene. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. In Westdeutschland waren es zuletzt 117.000, in Ostdeutschland 26.000 Menschen. Die Gesamtzahl der Krankenversicherten in Deutschland betrug im vergangenen Jahr fast 79 Millionen.



Die Linken-Politikerin Zimmermann sagte der "Saarbrücker Zeitung", die Bundesregierung müsse das Recht auf medizinische Versorgung gewährleisten. Konkret schlug sie die Einrichtung eines Fonds vor, um die Behandlung von Menschen ohne Krankenversicherung zu finanzieren.