Weltweit sterben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation jedes Jahr acht Millionen Menschen an den Folgen des Tabakkonsums.

Der Wirtschaft gingen durch Krankheitskosten und Arbeitsausfälle rund 1,4 Billionen Dollar pro Jahr verloren. Weltweit gebe es nach wie vor etwa 1,1 Milliarden Raucher. Allerdings sei ihr Anteil an der gewachsenen Weltbevölkerung gesunken.



Die WHO kritisierte, dass es etwa in Deutschland immer noch zu wenig strikte Vorgaben für rauchfreie öffentliche Räume gebe. Werbeverbote müssten verschärft und die Tabaksteuer erhöht werden.