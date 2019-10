Der Bundestag hat in erster Lesung über ein Gesetz zur Impfpflicht gegen Masern in Kitas und Schulen beraten.

Gesundheitsstaatssekretär Gebhart sagte, die Krankheit solle ausgerottet werden. Kein Kind dürfe mehr an Masern erkranken, und niemand dürfe mehr an den Folgen dieser Krankheit sterben. Dazu müssten mindestens 95 Prozent der Bevölkerung immun sein. In diesem Jahr seien in Deutschland bereits mehr als 490 Masernfälle gemeldet worden, erklärte Gebhart.



Der Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn sieht vor, dass Eltern ab März 2020 vor der Aufnahme ihrer Kinder in Kitas oder Schulen nachweisen müssen, dass diese geimpft oder immun sind. Die Impfpflicht soll auch für das Personal sowie für Beschäftigte in medizischen Einrichtungen gelten. Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 2.500 Euro.



Der AfD-Abgeordnete Oehme kritisierte den Gesetzentwurf als einen wiederholten und gezielten Angriff auf die Freiheitsrechte der Bürger.