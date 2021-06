Die Weltgesundheitsorganisation hat China für malariafrei erklärt.

WHO-Generaldirektor Tedros erklärte, man gratuliere dem chinesischen Volk zu diesem Erfolg nach 70 Jahren der Anstrengung. China habe sich damit der wachsenden Zahl von Ländern angeschlossen, die der Welt zeigten, dass eine malariafreie Zukunft möglich sei. Rund 40 Staaten weltweit gelten laut WHO als vollständig frei von der lebensgefährlichen Erkrankung.



Zu den Maßnahmen gegen Malaria gehört der Schutz vor den Mücken, die sie übertragen. Jährlich sterben mehr als 400.000 Menschen an der Fieberkrankheit, am schwersten betroffen sind afrikanische Länder.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.