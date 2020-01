Nachdem in der chinesischen Metropole Wuhan mehr als 40 Personen an dem neuartigen Coronavirus erkrankt sind, wurde es nun auch im Ausland nachgewiesen.

Eine Chinesin sei am Flughafen in Bangkok in Thailand bei einer Fieberkontrolle aufgefallen, meldete die Weltgesundheitsorganisation. Die Frau sei nach eigenen Aussagen zuvor in Wuhan gewesen. Die Ausbreitung des neuen Coronavirus wird in Verbindungen mit einem Fisch- und Wildtiermarkt in der Stadt gebracht. Die neuerkrankte Chinesin gab an, dass sie zwar auf dem Markt gewesen sei, jedoch nicht in dem Bereich, in dem Fisch- und Fleisch angeboten werden.



Nach Einschätzung des Virologen Christian Drosten kann das Coronavirus harmlose Erkrankungen, aber auch gefährliche Atemwegserkrankungen verursachen, da unter anderem der Sars-Erreger zu dem Virus gehöre. Es gäbe hierbei aber Unterschiede bei den Proteinen, mit denen sich das Virus an menschliche Zellen andocke. Durch das Sars-Virus starben in den Jahren 2002 / 2003 weltweit mehr als 8000 Menschen.