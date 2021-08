Die Bundesagentur für Arbeit will Pflegekräfte in Indonesien für eine Arbeit in deutschen Kliniken und Einrichtungen gewinnen.

Sie unterzeichnete dafür eine erste Vermittlungsabsprache mit der zuständigen indonesischen Behörde. Grundlage ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Die Rekrutierung soll den Angaben zufolge noch in diesem Jahr beginnen. Die Pflegekräfte würden nach der Auswahl mehrere Monate in ihrem Heimatland sprachlich und fachlich auf ihre Tätigkeit in Deutschland vorbereitet. Mit den ersten Einreisen werde frühestens im zweiten Halbjahr 2022 gerechnet.

