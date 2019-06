Der Deutsche Ethikrat hat sich gegen eine gesetzliche Impfpflicht ausgesprochen.

Insbesondere für Klein- und Schulkinder lasse sich das nicht rechtfertigen, weil in dieser Gruppe die Impfquoten am höchsten seien, heißt es in einer Stellungnahme des Gremiums. Der Ethikrat widerspricht damit der Auffassung von Bundesgesundheitsminister Spahn, der eine Masern-Impflicht für Kita- und Schulkinder befürwortet.



Eine berufsbezogene Impfpflicht empfiehlt der Ethikrat für das Personal im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen, weil für Ärzte, Lehrer und Pflegekräfte die Ansteckungsgefahr höher sei.