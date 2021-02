Das Defizit der gesetzlichen Krankenkassen hat sich im vergangenen Jahr deutlich erhöht.

Wie die "Frankfurter Allgemeine" unter Berufung auf Angaben der Kassenverbände berichtet, wuchs das Minus der gesetzlichen Kassen um etwa eine Milliarde auf 2,5 Milliarden Euro. Damit war ihre Finanzlage so schlecht wie seit mehr als anderthalb Jahrzehnten nicht mehr. In den vergangenen 16 Jahren hatte die gesetzliche Krankenversicherung zwölf Mal Überschüsse erzielt.



Die Kosten der Corona-Pandemie waren laut FAZ nur einer der Gründe für den starken Anstieg des Defizits. Unabhängig davon hätten viele von Bundesgesundheitsminister Spahn angeschobene Reformen die Ausgaben im Gesundheitswesen stark in die Höhe getrieben.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.