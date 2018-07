Die Kassenärztliche Bundesvereinigung warnt vor den Folgen des Ärztemangels in Deutschland.

Derzeit fehlten in Praxen und Krankenhäusern bereits 10.000 Ärzte, sagte der Vorsitzende, Gassen, dem in Bonn erscheinenden "General-Anzeiger". Das entspreche einem kompletten Studienjahrgang. Wenn man hier nicht mit effizienteren Strukturen gegensteuere, werde die Versorgung in fünf bis zehn Jahren nicht mehr ansatzweise auf dem heutigen Niveau liegen. So werde ein Drittel der Hausärzte in den kommenden fünf Jahren in den Ruhestand gehen, führte Gassen aus. Bei den Fachärzten ergebe sich diese Entwicklung drei Jahre später.

