Die gesetzlichen Krankenkassen haben sich laut einem Pressebericht bei der Bundesregierung über eine "beispielhafte Medienkampagne" eines Pharmakonzerns beschwert.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, geht es um eine in Deutschland noch nicht zugelassene neue Gentherapie, die tödlichen Muskelschwund bei Kleinkindern heilen soll. Die Kassen hätten sich mit einem Brief an Gesundheitsminister Spahn gewandt. Durch die Aktivitäten des Arzneimittelherstellers werde ein "erheblicher Druck auf Krankenkassen und Ärzte entfaltet, das nicht zugelassene Medikament zu Lasten der Versichertengemeinschaft vorab einzusetzen", zitiert die Zeitung aus dem Schreiben. Die Kassen fordern demnach, dass per Gesetz klar festgelegt wird, dass der Hersteller den Mitteleinsatz bezahlt, solange dafür keine amtliche Zulassung vorliegt.



Die Therapie kostet laut dem Bericht zwei Millionen Euro und ist bisher nur in den USA zugelassen. Nach Angaben des Herstellers Novartis wurde das Medikament jedoch auch in Deutschland schon zweimal eingesetzt.