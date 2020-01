Die gesetzlichen Krankenkassen wollen die Notfallversorgung von Patienten mit Hilfe der Digitalisierung verbessern.

Das Vorstandsmitglied des GKV-Spitzenverbandes, Stoff-Ahnis, sagte der Deutschen Presse-Agentur, durch eine kluge Vernetzung mit Notarztwagen und Kliniken könnten Leitstellen viel besser entscheiden, welches Fahrzeug in welche Klinik fahren sollte. Schon aus dem Rettungswagen sollten Vitaldaten des Patienten an das Krankenhaus gesendet werden, damit dort die nötigen Vorbereitungen getroffen werden könnten. Stoff-Ahnis betonte, Weihnachtspakete würden dank der Digitalisierung online gesteuert und verfolgt. Aber wenn es um Leben und Tod gehe, gehe es vielfach noch so zu wie vor 30 Jahren. Das liege auch daran, dass Kliniken und Ärzte mit ihren Notdienstambulanzen ihre eigenen Strukturen verteidigten statt Veränderungen in den Blick zu nehmen.