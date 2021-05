Die Deutsche Krebshilfe und weitere Organisationen fordern von der Bundesregierung strengere Maßnahmen, um den Tabakkonsum zu reduzieren.

In einem Strategiepapier heißt es, ein fast tabakfreies Deutschland im Jahr 2040 sei keine Utopie. Dazu schlagen die Fachleute unter anderem eine deutliche Anhebung der Tabaksteuer vor. Diese solle um mindestens zehn Prozent pro Jahr steigen. Bislang plant die Bundesregierung für die kommenden Jahre jeweils eine Erhöhung von etwa 2,5 Prozent. Zudem fordern die Organisationen, dass Tabakwerbung komplett verboten wird.



Den Angaben zufolge raucht etwa jeder vierte Erwachsene in Deutschland regelmäßig. Dieser Wert kann nach Einschätzung der Krebshilfe, des Deutschen Krebsforschungszentrums und 50 weiteren Initiativen durch entschlossenes Handeln der Politik in knapp zwei Jahrzehnten auf fünf Prozent der Erwachsenen und zwei Prozent der Jugendlichen gesenkt werden.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.