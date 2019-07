Die von der Bundesregierung geplante Pflicht zur Masernimpfung soll einem Medienbericht zufolge ausgeweitet werden.

Der Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn beziehe nicht nur Schulen und Kindergärten ein, sondern auch Tagespflege-Stellen und Flüchtlingsunterkünfte, schreibt die "Bild am Sonntag". Neu ankommende Asylbewerber müssten demnach binnen vier Wochen eine Impfung nachweisen.



Um den Schutz gegen Tetanus, Diphterie und Keuchhusten zu erhöhen, sollen in Schulen freiwillige Reihenimpfungen angeboten werden. Über die Pläne berät am Mittwoch das Bundeskabinett.