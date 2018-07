Die Kassenärztliche Bundesvereinigung will ab dem kommenden Jahr die Rufnummer 116 117 für die Notfallversorgung mit einer Kampagne bekannter machen.

Der Großteil der Patienten sei in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser nicht am richtigen Platz, sagte KBV-Chef Gassen der Deutschen Presseagentur. Wer nicht als Notfall behandelt werden müsse, dem solle über die Bereitschaftsdienstnummer ein passender Arzt genannt werden. Hintergrund sind die überfüllten Notaufnahmen in den Kliniken.



Der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, Gerlach, warb in diesem Zusammenhang für das Konzept der Integrierten Leitstellen [Audio-Link]. Demnach würden die Rufnumer 112 für den Rettungsdienst und die für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 zusammengeschaltet. Geschulte Fachleute würden klären, ob zum Beispiel ein Notarzt geschickt werden müsse oder ein Besuch in der Arztpraxis erforderlich sei, sagte Gerlach im Deutschlandfunk. Aufgabe der Leitstellen sei es, die Patienten durch das komnplizierte Gesundheitssystem zu lotsen.



Gerlach sprach sich auch für eine gesetzliche Regelung der Integrierten Notfallzentren an Krankenhäusern aus. Dort würden niedergelassenen Ärzte und Klinikärzte unter einem Dach arbeiten. Viele Krankenhäuser würden sich bereits an diesem Konzept orientieren, betonte Gerlach. Vor Ort werde nicht unbedingt auf den Gesetzgeber gewartet.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.