Das Deutsche Rote Kreuz hat auf eine erhöhte Gesundheitsgefahr durch Zecken in diesem Sommer hingewiesen.

Das DRK erklärte, aufgrund des milden Winters gebe es mehr Zecken als in den Vorjahren. Man empfehle, das Laufen durch dichtes Unterholz und hohes Gras zu vermeiden. Das Rote Kreuz verwies zudem auf die gestiegene Anzahl an FSME-Risikogebieten in Deutschland. Das Robert Koch-Institut hatte Anfang des Jahres bekanntgegeben, dass ein Stadt- und ein Landkreis in Sachsen sowie ein Landkreis in Thüringen zusätzlich als Risikogebiete eingestuft wurden. Insgesamt sind demnach nun 164 Kreise als FSME-Risikogebiete definiert - die meisten davon in Süddeutschland.



Zecken können durch ihre Stiche Erreger übertragen, die beim Menschen die Hirnentzündung FSME sowie die Borreliose-Krankheit auslösen.